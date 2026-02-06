Navarra descarta implantar por el momento una tasa turística como hará Euskadi

Navarra no contempla, por el momento, establecer una tasa turística tal y como hacen otras comunidades como Galicia, Cataluña o Baleares. El debate vuelve al primer plano informativo tras el anuncio de Euskadi, que aplicará esta medida a partir de este verano. Las instituciones implicadas, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, creen que la aplicación de una tasa de este tipo debería abordarse con detenimiento. La tasa turística es un impuesto progresivo cuyo precio se establece en función de la categoría del alojamiento, con un máximo de 7,5 euros por turista y noche o un mínimo de 0,75.

La consejera de Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, presentaba hace unos meses un informe en el Parlamento de Navarra en el que abordaba qué podría suponer implantar esta medida. "La aplicación de la tasa turística no ayuda ni a prevenir ni a resolver futuras situaciones de masificación, que por otro lado y afortunadamente Navarra no tiene en este momento, salvo días o lugares muy concretos, como las fiestas de San Fermín", remarcaba la consejera en septiembre del pasado año. Esnaola recordó en la comparecencia parlamentaria que tanto Cataluña como Baleares disponen de este tributo, si bien "ambas comunidades no han logrado evitar un turismo masificado".

Pamplona estudió aplicar tasa San Fermín

Pamplona abordó hace algún tiempo la posibilidad de implantar una tasa turística durante los sanfermines, medida que se descartó. Hoy en Onda Cero hemos hablado con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, la medida que va a aprobar Euskadi durante todo el año. Armendariz incide en que una medida de este tipo debería ser abordada no solo a nivel institucional sino también con los agentes implicados, como las Asociaciones de Comercio y Turismo de la ciudad. "Habría que estudiarlo y ver si es positivo la imposición de la tasa turística. En primer lugar hay que hablarlo y compartirlo con el sector turístico, ver lo que opina y sus sensaciones. La tasa turística no es algo propio del Estado sino que existe por toda Europa y estamos acostumbrados cuando viajamos a pagarla".