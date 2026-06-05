Multitudinaria despedida en la Catedral de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos

La Catedral de Pamplona ha acogido esta tarde el funeral por los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar. Una multitudinaria despedida en la que han tomado parte familiares, compañeros de Policía Foral y de otros cuerpos policiales y representantes de instituciones navarras. Misa funeral que ha sido oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, quien en su homilía ha incidido en que "Navarra está de luto y se siente golpeada por una tragedia que nos ha roto el corazón y que ha llegado de manera inesperada y trágica".

Navarra huérfana

Roselló ha recordado a los agentes fallecidos, Fermín Sola Barrena 'Mintxo' , Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domíngue Villar y Miguel Antonio D'Entremont Jiménez como "cinco hermanos, cinco servidores públicos, cinco policías forales que se han ido en acto de servicio". Asimismo ha incidido en que "Navarra ha quedado huérfana por la perdida de padres, esposos, parejas, hijos, hermanos, compañeros, amigos y vecinos". En el exterior ciudadanos anónimos han ofrecido sus respetos y se han agolpado a las puertas de la Catedral de Pamplona, donde ha repicado las campanas en memoria de los agentes fallecidos.