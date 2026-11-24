La ONG navarra Ambala, reconocida en los XII Premios Solidarios Onda Cero Navarra en la categoría de Cooperación Internacional, lleva casi dos décadas trabajando para mejorar la atención sanitaria en una zona selvática de Camerún. Su coordinadora médica, Marga Iraburu, ha explicado en Onda Cero cómo ha evolucionado el proyecto desde sus inicios hasta convertirse en el hospital de referencia de la región.

El hospital de Ebomé abrió sus puertas en 2005 y Ambala comenzó a colaborar con él en 2008. En 2013, ante la posibilidad de que el centro tuviera que cerrar, se constituyó la ONG para continuar con su gestión. Lo que entonces era prácticamente un pequeño dispensario es hoy un hospital con 80 camas, 87 trabajadores cameruneses y alrededor de 28.000 atenciones anuales.

Entre sus proyectos más recientes destacan el desarrollo de un servicio de traumatología, especialmente necesario en una zona donde los desplazamientos en moto por carreteras en mal estado provocan numerosas fracturas, y la puesta en marcha de una unidad de neonatología para atender a recién nacidos con problemas de salud.

Iraburu ha subrayado que la cooperación debe partir de las necesidades que identifica la propia población local. Por eso, toda la plantilla del hospital es camerunesa y los proyectos se diseñan junto a sus profesionales. También considera fundamental la formación: el objetivo es que los voluntarios y especialistas que acuden al centro dejen conocimientos y capacidades que permitan mantener los servicios cuando regresan a sus lugares de origen.

La coordinadora médica ha recordado las enormes dificultades de acceso a la sanidad en la zona, donde la atención hospitalaria pública también exige un pago previo. El centro de Ebomé atiende a quienes no pueden permitírselo, incluida población pigmea que vive aislada en la selva.

Ambala sigue necesitando el respaldo de sus socios, entidades colaboradoras y del Gobierno de Navarra para mantener y ampliar su actividad. Un proyecto con una importante huella navarra que, como reconoce Iraburu, también permite aprender mucho a quienes participan en él.