La cabeza de lista de UPN-PP al Congreso de los Diputados, Leticia San Martín, defiende que la coalición con el Partido Popular es la alternativa para propiciar un cambio de ciclo político en España y asegura que, más allá del compromiso de apoyar una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo, ambas formaciones tendrán libertad de voto en el Congreso.

San Martín, enfermera y con experiencia en el ámbito universitario y cuatro años de trayectoria en el Parlamento de Navarra, ha reivindicado en Onda Cero su perfil procedente de la sociedad civil y su vocación de servicio público. Desde esa experiencia, sitúa la sanidad entre las principales preocupaciones de los navarros y critica el funcionamiento del sistema público, especialmente por las demoras para conseguir citas y acceder a especialistas.

Entre las prioridades que quiere llevar al Congreso destaca la defensa del régimen foral, el Convenio Económico y la singularidad de Navarra. También reclama inversiones en infraestructuras y señala como actuación prioritaria la segunda fase del Canal de Navarra para garantizar que el agua llegue a la Ribera. A su juicio, la Comunidad Foral ha sufrido un abandono en materia de conexiones ferroviarias y viarias.

En vivienda, San Martín apuesta por construir más vivienda protegida, recuperar la confianza de los propietarios y revisar las políticas de zonas tensionadas. Asegura que estas han provocado una caída del 44% en la oferta de alquiler, según los datos de la Cámara de Comptos. También plantea beneficios fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda.

Sobre inmigración, defiende un modelo legal, ordenado y seguro, vinculado al empleo, y propone reformar la renta garantizada para combatir posibles abusos y favorecer la incorporación laboral. Por último, apuesta por modificar la Ley de Memoria Democrática y evitar los homenajes a presos de ETA que, a su juicio, perjudican la memoria de las víctimas.