Klaus Mestern: “Navarra muestra en Fruit Attraction calidad, diversidad, constancia e innovación”

Navarra ha aprovechado su presencia en Fruit Attraction para reforzar la promoción de sus productos hortofrutícolas y abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados internacionales. La feria, que reúne en IFEMA a más de 2.500 empresas y profesionales procedentes de 150 países y que alcanza los 140.000 visitantes profesionales, se ha consolidado como una de las grandes citas mundiales del sector de frutas y verduras.

Klaus Mestern, responsable de ferias de INTIA y técnico de promoción de Reyno Gourmet, ha explicado en Onda Cero que las ocho empresas navarras presentes en el espacio agrupado, de 180 metros cuadrados, están satisfechas con los contactos realizados durante estos días. Entre los productos representados figuran la cebolla, el brócoli, la alcachofa de Tudela, productos ecológicos, higos y manzanas.

Uno de los principales objetivos es ampliar mercados. Las empresas han recibido el interés de potenciales clientes procedentes de Asia, América Latina y el norte de África, además de consolidar las relaciones con distribuidores y clientes habituales. Mestern destaca también el valor de la feria como punto de encuentro para conocer las nuevas tendencias en producción, distribución, logística e innovación.

La diferenciación de Navarra se apoya en la calidad, la diversidad, la constancia y la innovación. El espacio navarro ha contado además con un área de showcooking, donde los visitantes han podido descubrir nuevas formas de consumir productos como la cebolla, el brócoli o la alcachofa de Tudela.

Mestern recuerda que detrás de los tres días de feria hay meses de preparación y que ahora comienza otro trabajo fundamental: dar continuidad a los contactos, negociar y convertir las oportunidades generadas en nuevos acuerdos comerciales.