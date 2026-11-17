"Jotas" Unzué dirige este año a Osés Construcción Ardoi en un nuevo proyecto en la Liga Femenina Challenge de baloncesto. Después de una exitosa etapa con Juancho Ferreira al frente en la que se logró el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional y se regresó a LF Challenge llegando a jugar de nuevo la fase final por el ascenso, este año Unzué toma el relevo. La plantilla se ha renovado en dos tercios, con cuatro jugadoras que continúan y ocho nuevas, una coyuntura que en parte ha sido sobrevenida por las circunstancias habituales del baloncesto y en parte ha sido una decisión tomada por el nuevo entrenador: "Hemos dado un pasito para atrás para dar dos hacia adelante", asegura "Jotas" en esta entrevista en Radioestadio Navarra.

Después de entrenar a Castillo de Gorraiz Valle de Egüés hasta noviembre del año pasado y tener que dejarlo por circunstancias personales, Unzué ya está en disposición de nuevo de entrenar y con la máxima ilusión posible. Ahora quiere reenganchar al público de Arrosadía a través del baloncesto que va a desarrollar el equipo en la cancha. Aixa Wone, Amaia Díez, Andrea Elso, Ane Valero y Vega Gil son las cinco navarras de una plantilla que ha empezado la temporada con un pleno de seis victorias y ninguna derrota. "Ahora que nos vamos a enfrentar a las de arriba en los próximos cuatro partidos veremos realmente cómo está el equipo", asegura un "Jotas" Unzué que no esconde que el objetivo de la temporada es estar lo más cerca posible del primer puesto que da el ascenso directo. Si no, llegar bien a una fase de ascenso muy dura en la que los equipos clasificados entre la segunda y la novena posición juegan cuartos de final, semifinal y final luchando por una sola plaza más en la máxima categoría.