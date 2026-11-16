Peio Etxeberria: "Estoy disfrutando del camino hacia la final"

El navarro Peio Etxeberria juega este domingo la final del Campeonato del Cuatro Y Medio, el primer gran torneo de la temporada pelotazale, contra el riojano Javier Zabala. Se reedita así la final del año pasado. En aquella ocasión Peio ganó su primer título en la distancia después de tres finales jugadas. Este año llega la cuarta consecutiva, y la madurez que da ese hecho le permite al de Cenoz vivir de otra forma no solo estas semanas previas a la final sino todo el Torneo.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui Peio expresa que está disfrutando todo el camino que le ha llevado hasta disputar una nueva chapela de la distancia. Repasa su trayectoria en el torneo con las victorias conseguidas frente a Ezkurdia, Murua, Elordi y Altuna en el último paso previo a la final. El manista navarro analiza cómo hay que jugar en los cuadros alegres del frontón, qué siente y qué vive un pelotari durante un partido y una final, y reflexiona sobre su camino para llegar hasta donde lo ha hecho.