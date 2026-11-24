La Asociación de Amigos de la Naturaleza Muérdago, en colaboración con la Asociación Cultural VICUS, desarrolla en Cascante el proyecto Silvae et Fruges in Cascantum, una investigación que permite reconstruir cómo era el paisaje, la vegetación y el clima de la Ribera navarra hace casi 2.000 años. La arqueóloga Marta Gómara ha explicado en Onda Cero Navarra los objetivos de esta iniciativa, que combina investigación científica, educación ambiental y participación ciudadana.

El proyecto estudia los cultivos herbáceos y arbóreos que existían en Cascantum desde finales del siglo I antes de nuestra era hasta el siglo III. Para ello, recurre a disciplinas como la paleobotánica, la palinología —que analiza los restos de polen—, la antracología —centrada en los restos de madera— y la carpología, que estudia las semillas antiguas. Estos vestigios permiten conocer no solo qué cultivaban y cómo se alimentaban sus habitantes, sino también las características del entorno natural en el que vivían.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido la presencia de restos de castaños y nogales, cultivos que hoy resultarían difíciles de imaginar en una Ribera cada vez más marcada por el clima seco. Estos hallazgos apuntan a que, durante la época romana, la zona disfrutaba de temperaturas más suaves y condiciones algo más húmedas que las actuales.

Pero la investigación mira también al futuro. Muérdago llegó a la arqueobotánica a través de sus proyectos de reforestación y de la necesidad de encontrar especies mejor adaptadas a los cambios climáticos. Conocer qué vegetación prosperaba en el pasado puede ayudar a diseñar estrategias de reforestación más adecuadas para el presente.

Además de la investigación, el proyecto tiene una importante vertiente divulgativa. Charlas, cursos, talleres con microscopios y actividades abiertas en el Centro Arqueológico Cascantum acercan la ciencia a personas de todas las edades. Una apuesta por la ciencia ciudadana que busca implicar a la sociedad en el conocimiento y la protección del patrimonio natural.