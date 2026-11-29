Osasuna ha empatado de manera justa en Valencia ¿Hubiera sido mejor la victoria? Sí. ¿La ha buscado Osasuna? También. ¿La ha merecido? Ahí asoma ya la duda. El Valencia jugaba en casa y se ha notado especialmente en el último tercio de encuentro. De hecho esa ha sido la principal virtud de los rojillos en Mestalla: no tener miedo al rival ni al balón.

Esta idea no es incompatible con que ambos hayan sido precavidos. No han querido arriesgar en exceso. Se ha visto al Valencia de Javier Aguirre buscar la portería de Osasuna con apenas dos pases rápidos hacia adelante, y no querían los de Jagoba verse sorprendidos atrás toda vez que Moi repetía como creador por delante de la defensa. Ha sido inteligente la posición de los tres del centro del campo: Moi atrás, Aimar delante y Moncayola alternando a la altura de uno y otro. Le ha tocado correr mucho un día más al de Garinoain y que ha llegado a meterse como tercer central de manera circunstancial para despejar balones y peligro.

Ha habido un momento en la segunda parte en la que el partido estaba o para un gol tonto de tiro lejano con botes de Aimar o Moncayola o para un golazo de Moro o Rubén García. Ha llegado lo segundo precisamente con un final de jugada entre ambos, y Osasuna ha soñado con la victoria hasta que ha cometido el mismo error que el Valencia: dejar la marca y permitir que un hombre, en este caso Hugo Duro, se quedara solo en el área como se había quedado Rubén en la contraria. Gol y a volver a la pelea. Y ahí ha mejorado el equipo respecto a otros partidos: ha sufrido, sí, pero ha hecho sufrir. Ha mantenido la calma y el criterio encontrando el gol de Osambela que ha anulado el VAR por mano. Mala suerte. No ha querido controlarla el de Subiza con el brazo, pero le ha ido el balón ahí en el córner y se ha aprovechado de que le cayera muerto al pie para rematar y marcar.

Curiosamente la anulación del tanto tras el visionado de Alberola Rojas en el monitor no ha afectado a Osasuna sino que le ha espoleado para intentar hasta el último minuto conseguir la victoria fuera de casa. Y como el Valencia también ha tenido las suyas habrá que convenir que el empate no ha sido un resultado injusto. Y como se venía de perder cinco partidos consecutivos lejos del Sadar encajando 18 goles y marcando 5, pues no está mal conseguir un 1-1 que ha podido ser 1-2 pero también 2-1.