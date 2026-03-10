Cruz Roja Española y Cinfa consolidan su alianza en apoyo a las personas que cuidan de sus familiares

Tras más de una década de colaboración en el ámbito de la salud, Cruz Roja Española y Cinfa consolidan su alianza en el apoyo a las personas que cuidan de sus familiares. En una sociedad cada vez más envejecida y con una necesidad creciente de cuidados, ambas entidades comparten el propósito de visibilizar, reconocer y ofrecer un apoyo integral que mejore la experiencia de cuidado y la calidad de vida de las personas que asumen este rol.

De hecho, según datos del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, el 59,6% de las personas cuidadoras afirma sentir cansancio o agotamiento físico y/o emocional al asumir este rol, y el 30,8% duda de si estará cuidando bien a su familiar, lo que pone de relieve la necesidad de apoyar y acompañar a este colectivo. Este es el objetivo del programa ‘Atención a Personas Cuidadoras’, una iniciativa, en la que en los dos últimos años han participado 2.300 personas en Navarra, Toledo, Tarragona y La Rioja, y que en 2026 se desplegará también en Gran Canaria. De esta forma, personal técnico de Cruz Roja y personas voluntarias están llevando a cabo actividades presenciales dirigidas a ofrecer acompañamiento y formación en el cuidado y a fomentar el autocuidado, tales como talleres formativos, asesoramiento personalizado, espacios de respiro o grupos de apoyo.

“La realidad del cuidado impacta profundamente en la salud física y emocional de quienes cuidan, especialmente en personas cuidadoras de edad avanzada, que tienen dificultades para pedir ayuda, escasas oportunidades de socialización y elevados niveles de soledad. Por ello, esta alianza con Cinfa es clave para generar mayores redes de apoyo y mejores cuidados en la sociedad española”, señala María del Mar Pageo Giménez, presidenta de Cruz Roja Española.

En palabras de Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, “una sociedad que cuida debe ser también una sociedad que garantiza el bienestar de las personas cuidadoras. Ante el cambio demográfico y la creciente longevidad de la población, acompañar, reconocer y formar a quienes cuidan en el entorno familiar es el compromiso que une a Cinfa y Cruz Roja, para que el cuidado se realice con recursos y acompañamiento”.

Teléfono de atención gratuita para personas cuidadoras

Así mismo, Cruz Roja Española y Cinfa se unen para impulsar el ‘Multicanal SerCuidadorA’, un espacio digital de Cruz Roja que da acceso a diversos canales de información y servicio para las personas cuidadoras no profesionales de España.

Esta plataforma, que solo en 2025 alcanzó a más de 68.000 usuarios, facilita que toda persona cuidadora, desde cualquier punto, pueda acceder a orientación, apoyo emocional, capacitación y fomento del autocuidado, a través del teléfono de atención gratuita (900 365 100), con atención de lunes a viernes de 9-22 h, WhatsApp (678 480 951), web (www.sercuidador.com/.es/.org y www.sercuidadora.com/.es/.org) o correo electrónico (sercuidadora@cruzroja.es), además de los perfiles en redes sociales.