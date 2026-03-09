La empresa china Hithium estudia una importante inversión en Navarra

La empresa china Hithium, dedicada al almacenamiento de energía en baterías, estudia una importante inversión en Navarra. Esta tarde el Presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se ha reunido con el fundador de la empresa, Jeff Wu, en una cita en la que han participado la presidenta navarra María Chivite y el consejero de desarrollo económico y empresarial del gobierno foral, Mikel Irujo.

El dato lo ha dado el propio presidente del Gobierno en la red social X, y lo ha corroborado minutos más tarde María Chivite, calificando de “importante inversión” el proyecto que estudia Hithium. Pedro Sánchez ha señalado que su gobierno colabora con la industria “para acelerar la agenda verde y convertir España en un hub europeo de energía limpia”.

La empresa Hithium fabrica sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Es la primera en desarrollar un sistema que guarda la energía de fuentes renovables durante 8 horas, y ha desarrollado una batería de litio y sodio. Recientemente anunció tras una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer una inversión en el Reino Unido de 200 millones de libras y la creación de 300 empleos de alta calidad en aquel país.