Osasuna no se rinde y empata en el tiempo añadido

En el debut del argentino Martín Demichelis en el banquillo mallorquinista, su equipo propuso más que Osasuna, con posesiones de balón largas e intenciones de hacer daño. Tal fue así que una presión Muriqi sirvió para forzar el fallo de Herrera y hacer el 0-1 en el minuto 35.

El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi celebra uno de sus goles ante Osasuna | EFE - Jesus Diges

Ya en la segunda parte el equipo de Lisci lo intentó pero sin crear demasiado peligro. En el minuto 60 un balón largo al delantero kosovar terminó con un zurdazo que se coló en la portería de Sergio y puso el 0-2.

Osasuna terminó apretando con un equipo muy ofensivo en el césped con jugadores como Budimir, Raúl García de Haro, Víctor Muñoz, Aimar, Raúl Moro, Kike Barja, pero sin crear ocasiones claras.

En el minuto 73 el colegido mostró tarjeta roja directa a Jan Virgili por una entrada por detrás y el Mallorca se quedó con diez jugadores. Y en el 82, tras revisar la acción en el VAR, expulsó a Raúl Gª con una tarjeta roja directa por un pisotón claro.

Osasuna siguió insistiendo y Budimir, tras un buen centro de Raúl Moro, consiguió marcar pero el gol no subió al marcador porque el delantero croata estaba en posición de fuera de juego.

Para darle emoción al final del partido, en el minuto 89, Kike Barja batió al cancerbero del Mallorca y puso la emoción en El Sadar. Y con más voluntad que fútbol, Budimir, no podía faltar a su cita con el gol y en el 94 consiguió empatar el partido. Aún tuvo la victoria Osasuna en un disparo de Moi que no encontró portería y se marchó rozando el larguero.