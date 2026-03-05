Baltasar Gallardo, a por la Finnmarksløpet: 600 km. de carrera nunca completados por ningún español

El musher navarro Baltasar Gallardo está a las puertas de intentar hacer historia. Especializado en carreras de larga distancia de trineo tirado por perros, Gallardo participa este fin de semana en Noruega en la Finnmarksløpet, una prueba de resistencia de 600 kilómetros. Cuando la carrera era de 500 kilómetros el propio Gallardo la terminó, y en su modalidad de 550 kilómetros el musher de Tafalla Julián Zufiaurre también logró la hazaña. Pero sobre la distancia de 600 kilómetros ningún español ha sido capaz de acabarla.

Baltasar Gallardo se quedó entonces a 49 kilómetros de llegar a la meta: uno de sus perros no estaba en condiciones perfectas y el bienestar de los animales es la prioridad número uno. Este año espera terminar una prueba para la que se está preparando estos días en Suecia. Ha tenido una carrera de 90 kilómetros que le ha servido para elegir a los 8 perros con los que competirá.

En esta entrevista nos cuenta cómo afronta y cómo prepara junto con su equipo una prueba en la que él dormirá en torno a dos horas y media cada día, que tiene etapas de más de cien kilómetros y en la que las condiciones climatológicas pueden ser determinantes: si la temperatura se acerca a los cero grados hace calor para los animales y, si son positivas, la nieve se derrite, complicando sobremanera el trazado. Si, como el año pasado, el termómetro está en 40 grados bajo cero la dificultad para el musher es grande, ya que en cuanto el terreno mira hacia arriba se baja de él para correr o ayuda con un pie de esquiador, dando impulso al trineo.