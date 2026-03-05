Miguel Hernández: "El Xota no juega con el sistema 3-1, eso multiplica las situaciones y exige al jugador"

Quedan diez jornadas para terminar la liga regular de fútbol sala y el Xota se ha metido en apuros. Estaba en las posibilidades toda vez que hay mucha igualdad en la zona media de la tabla y si la dinámica de resultados no acompaña el equipo va cayendo en la tabla, que es lo que ha pasado esta temporada. El Xota no ha conseguido hilvanar dos victorias consecutivas en toda la temporada, y es antepenúltimo con 20 puntos en 20 partidos disputados. Alzira tiene 14 y Ribera Navarra 9, siendo estos dos los equipos en descenso a día de hoy.

En Radioestadio Navarra el entrenador de Osasuna Magna Xota, Miguel Hernández, explica la dinámica de la liga y la manera de entender el fútbol sala del Xota, sin un pívot de referencia y con un sistema dinámico que multiplica las opciones de jugadas y obliga a los componentes del equipo a estar muy atentos a su posición en la pista y la de sus compañeros, para que no se quede la escuadra desguarnecida si el contrario recupera la pelota. Miguel explica también que una de sus funciones más importantes es ver cómo están sus hombres en cada partido: "Tienes que leer el día que tiene el jugador. Ver quién tiene el día, quién no y a quién juntamos con quién. Ese el trabajo de Roberto Martil y mío", asegura.

El entrenador está convencido de que la permanencia pasará por el pabellón Anaitasuna toda vez además que el equipo está respondiendo fuera de casa. Quedan diez partidos para lograr el objetivo de seguir una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala nacional.