Navarra, subcampeona de España del fútbol aficionado

Navarra es la flamante subcampeona de la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. O dicho de otro modo, subcampeona de España de selecciones territoriales de fútbol aficionado. Es una selección integrada por jugadores de fútbol de Tercera División que no hayan jugado nunca de manera profesional o semi profesional a fútbol. Jaime Sánchez es el seleccionador y nos cuenta en Radioestadio Navarra la "única e inolvidable experiencia" de haber ido pasando todas las fases de la competición, incluyendo victorias contra País Vasco y Cataluña, hasta caer en la final frente a Canarias.

"Nos faltó la efectividad que tuvimos en los partidos anteriores y ellos, que no han encajado un gol en toda la fase final, nos marcaron y ganaron", explica Jaime. Un final agridulce que ya se ha convertido apenas un par de días después en una sensación de enorme satisfacción por lo conseguido.

Jaime Sánchez explica en esta entrevista cómo él y su cuerpo técnico formaron la selección, qué buscaron en los jugadores como futbolistas y como personas, y con qué premisas se lanzaron a jugar este torneo. Han llegado muy lejos, hasta la final, final que supondrá para algunos de ellos el último encuentro con esta selección porque tienen calidad para empezar una carrera profesional de fútbol, y que para otros será una experiencia a la que irán sumando otras. Para todos ha sido un gusto lograr esta medalla de plata formando parte de una autonomía pequeña en tamaño y en número de licencias como es Navarra.