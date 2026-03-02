Caliente Caliente

Osasuna pierde por demérito propio

Chuchín Ibáñez, Tomás Viedma y Luca Ciordia analizan la derrota de Osasuna en Valencia

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Chuchín Ibáñez, Luca Ciordia y Tomás Viedma analizan en "Caliente Caliente" la derrota de Osasuna por 1-0 en Valencia. La defensa, el centro del campo, la media punta y la delantera, las ausencias y las presencias son examinadas y comentadas por los contertulios, que coinciden en señalar que Osasuna no jugó un buen partido en Mestalla.

La derrota pone fin a una racha muy positiva de 4 victorias y 2 empates en los últimos 6 partidos, que habían aupado al conjunto rojillo a la zona media alta de la clasificación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer