Bego Hualde, desde Dubái: “Las explosiones se oyeron el primer día, pero ahora la situación está mucho más calmada”

La tensión que vive Oriente Medio en los últimos días ha generado preocupación también en Navarra por la situación de los ciudadanos de la comunidad que se encuentran en la zona. En Más de Uno Pamplona, en Onda Cero, la navarra Bego Hualde ha relatado desde Dubái cómo está viviendo su familia estos momentos y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad.

Hualde, que reside en la ciudad desde hace aproximadamente un año y medio junto a su familia, explica que el momento más tenso se produjo el pasado sábado, cuando comenzaron a escucharse las explosiones provocadas por la interceptación de misiles y drones en el cielo. Según relata, aquel día sí sintieron cierto miedo, ya que los sonidos de las defensas antiaéreas se percibían con claridad desde su casa.

Sin embargo, asegura que en los días posteriores la situación se ha calmado notablemente. Aunque continúan registrándose lanzamientos de misiles y drones en la región, la gran mayoría están siendo interceptados por los sistemas de defensa aérea. Según la información que reciben las autoridades locales, se han llegado a interceptar centenares de drones y cerca de dos centenares de misiles desde el inicio de la crisis.

La navarra destaca que la sensación de seguridad en Dubái es elevada gracias a estos sistemas de defensa, entre los que menciona tecnologías avanzadas capaces de neutralizar las amenazas antes de que lleguen a su objetivo. Por ese motivo, explica que, al menos por ahora, no se plantean abandonar el país. “Aquí es donde vivimos y donde tenemos nuestra vida”, señala, insistiendo en que solo considerarían marcharse si las autoridades o las embajadas recomendaran hacerlo.

En el plano cotidiano, la vida en la ciudad continúa prácticamente con normalidad. Hualde cuenta que sigue trabajando y que el tráfico, los centros comerciales, las cafeterías y las tiendas mantienen su actividad habitual. La única alteración importante se ha producido en el ámbito educativo: sus tres hijas están siguiendo las clases de forma online y los centros escolares han adelantado las vacaciones previstas para dentro de unos días.

Cuenta que también comienza a recuperarse la actividad aérea. Algunos vuelos internacionales han vuelto a operar desde Dubái hacia destinos europeos y asiáticos, algo que, según Hualde, es una señal positiva de que la situación se estabiliza poco a poco.

La comunicación con las autoridades y con la Embajada de España se mantiene de forma constante, principalmente a través de redes sociales y comunicados oficiales que informan de cualquier novedad. Además, Hualde mantiene contacto con otros españoles residentes en la zona, con quienes incluso se han reunido estos días para compartir tiempo juntos.

Hualde ha insistido en un mensaje de calma: la situación, asegura, está controlada y la vida en Dubái continúa con relativa normalidad.