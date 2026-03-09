Pablo Ortega Martín-Rosales, el corzo como pasión y divulgación

En el espacio de caza, pesca y naturaleza de ADECANA Roberto Bascoy, Carlos Irujo y Miguel Íñigo charlan con Pablo Ortega Martín-Rosales, que impartirá la segunda conferencia de las XXVI Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA.

Pablo Ortega es arquitecto de profesión, apasionado de la caza, del campo y todo lo que rodea al mundo del corzo. Ha desplegado durante casi medio siglo una intensa labor de divulgación y defensa de la actividad cinegética, colaborando en todas las revistas de caza españolas, así como en diarios de tirada local y nacional, participando habitualmente en programas de radio y televisión y actuando como ponente en numerosos cursos, simposios y conferencias. Desde 2018, y como respuesta ante los nuevos retos que plantean las redes sociales, trabaja, tanto desde su propio canal de YouTube como desde su perfil de Instagram, para intentar tender puentes entre los mundos de la caza y la conservación. Coherentemente con su convencimiento de que es obligación moral del cazador dar a la pieza abatida destino en la mesa y que la gastronomía es una de las mejores maneras de presentar la actividad cinegética a la sociedad, desde 2021 ha impartido diversas clases y cursos de cocina.

Fundador y presidente honorífico de la Asociación del Corzo Español, es autor del libro “Cosas de corzos” (2009), resumen de sus experiencias y conocimientos sobre la especie, que actualmente ha alcanzado ya su quinta edición. En 2018 publicaría el segundo libro (“Más cosas de corzos”) de una trilogía, que quedaría completada con la obra “El corzo, del campo a la mesa” (2021).

Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, como la insignia de plata y membresía de honor del Club de Monteros Portugueses (2004) o el Premio a la Personalidad Venatoria del Real Club de Monteros (2023), quizá el galardón de mayor prestigio del mundo de la caza en España.

La conferencia de Pablo analizará las principales particularidades de la biología del corzo, que han sido la causa de su llamativa expansión en Navarra y buena parte de España durante las últimas décadas, y en cuyo conocimiento debe basarse el aprovechamiento y gestión de la especie. Desde esa perspectiva, se pondrán sobre la mesa temas como las indeseables consecuencias del “trofeísmo” mal entendido, la necesidad de la caza de hembras y juveniles o la manera de compaginar la caza del pequeño cérvido con la del jabalí en batida. El aprovechamiento gastronómico de tan exquisito recurso de nuestros montes será también parte importante de la charla.