Intermalta produce dos tercios de la malta de cerveza que se consume en España

Es bastante probable que, aunque sin saberlo, hayamos probado su producto. Nacieron en San Adrián hace ya 45 años, cuentan con tres plantas en toda la geografía española y producen más de 350.000 toneladas de malta al año. Hablamos de Intermalta, proveedor de malta de primera calidad para industrias cerveceras, destiladores, artesanos… Para conocer mejor esta empresa Carlos Álvarez, su director general, nos visita en La Brújula de la Economía, espacio gentileza de AIN, la Asociación de la Industria Navarra.