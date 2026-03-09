la brújula de la economía

Intermalta produce dos tercios de la malta de cerveza que se consume en España

La empresa, que nació en San Adrián, genera 350.000 toneladas de malta.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Es bastante probable que, aunque sin saberlo, hayamos probado su producto. Nacieron en San Adrián hace ya 45 años, cuentan con tres plantas en toda la geografía española y producen más de 350.000 toneladas de malta al año. Hablamos de Intermalta, proveedor de malta de primera calidad para industrias cerveceras, destiladores, artesanos… Para conocer mejor esta empresa Carlos Álvarez, su director general, nos visita en La Brújula de la Economía, espacio gentileza de AIN, la Asociación de la Industria Navarra.

