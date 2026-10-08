CEIN y el Ayuntamiento de Pamplona refuerzan el apoyo al comercio local en el programa "Pamplona Emprende"

El comercio local de Pamplona afronta un escenario cada vez más competitivo, con márgenes más ajustados y nuevos hábitos de consumo. Para ayudar a los establecimientos a afrontar estos retos, el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN llevan a cabo el programa Pamplona Emprende, una iniciativa que ofrece acompañamiento y un itinerario formativo personalizado a cada comercio. De ello hemos hablado con Carlos Andrés Uranga, director del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Hualde, técnica del programa Pamplona Emprende de Cein e Ibone López de Pescaderías Nemo, comercio participante en el programa.

Más de 50 establecimientos participan ya en el programa, que se encuentra en la fase de mentorías individuales. El objetivo es analizar las necesidades concretas de cada negocio y detectar aspectos de mejora que, en ocasiones, pueden quedar ocultos en el día a día. La idea no es únicamente resolver problemas puntuales, sino proporcionar a los comerciantes herramientas y criterios que puedan seguir aplicando de manera autónoma.

Entre los ámbitos de trabajo figuran la gestión interna, el control de márgenes, la promoción comercial, la presencia digital o la captación y fidelización de clientes. Es el caso de Pescaderías Nemo, un negocio familiar de cuarta generación que busca seguir creciendo, fidelizar a sus clientes y llegar a nuevos públicos y momentos de compra.

El programa contempla además una serie de talleres prácticos que se desarrollarán a finales de octubre y durante noviembre. Entre los contenidos figuran la optimización del perfil de Google Business, la creación de contenidos para redes sociales, las claves para comprar con criterio y el análisis de márgenes. También habrá una sesión específica para emprendedores interesados en adquirir negocios ya existentes, centrada en los traspasos y relevos.

Las sesiones, de una hora y media de duración, se celebrarán al mediodía en el Palacio de Condestable y estarán acompañadas de un denominado “kit de autonomía”, con herramientas y guías para que los comerciantes puedan continuar trabajando por su cuenta.