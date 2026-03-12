Baltasar Gallardo acaba la Finnmarksløpet: "La experiencia ha sido brutal"

Baltasar Gallardo sigue en Alta, la localidad en la que estaba la meta de la Finnmarksløpet. Sigue cansado pero está muy satisfecho de haber terminado una de las carrera para trineos con perros más prestigiosas del mundo.

Ha dormido siete horas entre los tres días de la carrera. Los perros han descansado mucho más que él, que era el único que podía encargarse de su cuidado y mantenimiento. Su equipo le preparaba todo y le daba indicaciones de cómo actuar, ya que él llegaba al límite de fuerzas y mentalmente muy cansado: "Yo no tenía la mente clara y mi mujer me iba indicando dónde tenía la comida, la paja para hacerles camas a los perros y todo lo necesario, ella no se podía acercar a los perros".

Al cansancio acumulado se han añadido las condiciones climatológicas, cambiantes en función de los terrenos que iba atravesando pero en general con temperaturas altas, rozando los cero grados, con la nieve blanda, lo que ha supuesto más esfuerzo para perros y musher. Todo ha merecido la pena al llegar a la meta, sabedor del enorme mérito que tiene para un equipo español culminar la prueba. Los musher nórdicos viven de ello y son profesionales, con manadas de decenas de perros, mientras que Baltasar y su equipo (su mujer y un amigo francés) van con lo justo y necesitan tiempo y dinero para poder participar, además de un curriculum que le permita ser aceptado en la inscripción.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Baltasar cuenta cómo ha sido la Finnmarksløpet 2026 por dentro y su experiencia en una carrera única.