Koldo García dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar durante la mayor parte de su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde no ha respondido a las preguntas que le han formulado los grupos acerca de si jugó algún papel en la adjudicación de obras públicas que afectaran a la Comunidad foral, sobre su relación con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, o sobre otras cuestiones acerca de su presunta implicación en la supuesta trama corrupta que se encuentra bajo investigación judicial. "Siento mucho que no pueda ayudarles en lo que puedo decir, pero me ha alegrado ver algunas caras", ha indicado en un turno final de su comparecencia -que se ha desarrollado por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real-, turno en el que ha dicho que "esto acaba de empezar". Esta idea final ha rondado durante toda la comparecencia de Koldo García, que ha repetido esta idea en distintos momentos ante los parlamentarios. "Queda mucho, queda muchísimo", "calma y tranquilidad", "todo a su debido tiempo", son algunas de las expresiones que ha ido repitiendo el exasesor ministerial.

Turno de palabra

Koldo García ha comparecido por videconferencia desde la cárcel de Soto del Real, después de que por indicación médica se desaconsejara su traslado al Parlamento foral -el exasesor ministerial habría sufrido un accidente en el gimnasio del centro penitenciario-. La sesión se ha prolongado aproximadamente durante dos horas y media, en las que el exasesor ha tomado algunas notas con un bolígrafo. Tan solo ha tomado la palabra de forma continuada durante dos momentos de la comisión. El primero ha sido al inicio de la comparecencia, cuando ha hecho uso de un turno de palabra antes de que los grupos comenzaran su interrogatorio, para pedir "calma y tranquilidad" y señalar que "queda muchísimos" y que va a "demostrar ante la Justicia la verdad". Además, ha reprochado a los grupos parlamentarios que quieren un "minuto de gloria en este circo mediático" y ha considerado que es un "error". El segundo momento en el que se ha extendido en el uso de la palabra ha sido durante el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien le ha acusado de haber dado un "giro copernicano" en su trayectoria, pasando de ser escolta durante la lucha contra ETA a "defender los acuerdos con Otegi". Ante ello, Koldo García ha respondido: "Hemos tenido más de una conversación usted y yo. Podrá poner en duda lo que usted crea conveniente, pero lo de no defender los intereses de España no creo que se lo crea ni usted". Más allá de momentos puntuales, Koldo García ha guardado silencio durante los interrogatorios, que sólo ha roto esporádicamente para repetir la idea de "todo a su debido tiempo" o que primero debía responder en la Justicia.

Demostrar acusaciones

En un turno de cierre de la comparecencia, Koldo García ha afirmado que "siempre que se habla una cosa, hay que demostrarla y todo lo que se ha hablado de mí, todavía no se ha demostrado". "Y aparte de destrozar la vida de toda persona que he conocido alrededor de mí, de buenas personas, de todo mi círculo cercano más íntimo, entiendo que yo sea una punta, pero, ¿destrozar todo? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recuperar a gente inocente, a gente que ha sido perjudicada, incluso yo? ¿Cómo vamos a recuperar nuestras vidas? Imposible. Va a ser imposible. Pero con el tiempo sabremos qué es verdad, qué es mentira. Y veremos qué tiene que decir mucha gente, ciertas personas que son buenas personas", ha señalado.