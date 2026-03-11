Entrevista al presidente de anvite, José Ignacio Toca

Asociaciones de Víctimas y partidos de la oposición no participan en el acto institucional por las víctimas del terrorismo

Los partidos del Gobierno, su socio externo Bildu, autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad sí han estado en el acto en el que la Presidenta ha anunciado la aprobación de la reformada Ley de Víctimas del Terrorismo

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El Gobierno de Navarra ha celebrado un acto institucional a las seis de la tarde frente al monumento a las víctimas, en la Plaza de la Constitución.

La Presidenta del ejecutivo y la consejera de convivencia han leído en castellano y euskera respectivamente la resolución aprobada por el Ejecutivo en el que se rechaza y condena el terrorismo, especialmente el de ETA. María Chivite ha anunciado que va a ver la luz ya la reformada Ley de víctimas del terrorismo tras las aportaciones de partidos políticos y asociaciones de víctimas.

Al acto han asistido miembros de los partidos que integran el Gobierno y su socio externo, Bildu, además de autoridades navarras y representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona. No lo han hecho UPN, PP, Vox y las asociaciones de víctimas: ANVITE se ha ausentado un año más en protesta por los acuerdos que el PSN ha alcanzado con Bildu. El presidente de Anvite, que ha pedido a la ciudadanía que honre a las víctimas, ha aludido a la coalición abertzale y a la ausencia de condena del terrorismo de ETA. Lo hacía en esta entrevista en La Brújula de Navarra.

La presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, ha hablado de traición a las víctimas y ha depositado flores ante el monumento acompañada por cargos de su partido. Para Ibarrola cuando se quiere hacer un homenaje hay que contar con las personas afectadas, sobre todo si se trata de terrorismo.

