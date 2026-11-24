Ángel Moleón, candidato del PSN al Senado por la coalición Senado de Progreso y alcalde de Arróniz, ha defendido la importancia de los servicios públicos y de las zonas rurales de Navarra de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con casi 16 años al frente de un municipio de poco más de mil habitantes, ha reivindicado que "solo lo público nos iguala allá donde vivamos y seamos quien seamos". Moleón considera que estos comicios enfrentan dos modelos políticos diferentes y ha advertido del riesgo que supondría un Gobierno de PP y Vox para el autogobierno navarro. Ha criticado las propuestas de revertir competencias, suprimir el Convenio Económico o eliminar los fueros. "Eso es un ataque directo a nuestro autogobierno de Navarra", ha señalado, defendiendo que los navarros puedan decidir y gestionar sus propias competencias.

Vivienda y Sanidad

En materia de vivienda, el candidato socialista ha apostado por construir más vivienda protegida, facilitar el acceso de los jóvenes a su primera casa e intervenir el mercado. Moleón considera que la declaración de zonas tensionadas en 23 localidades navarras ya está dando resultados, con una reducción del alquiler medio del 5%. "Está claro que sin intervención los grandes poderes hacen negocio con la vivienda", ha afirmado. Sobre la sanidad, ha reconocido el aumento de las listas de espera, aunque lo ha relacionado también con las consecuencias de la pandemia y la falta de médicos. Como solución, ha defendido nuevas plazas y una mayor movilidad de los especialistas.

Bildu y pensiones

Moleón también ha reclamado a EH Bildu que condene definitivamente a ETA y ha pedido concentrar el voto progresista en su candidatura para lograr tres senadores progresistas por Navarra. Por último, ha defendido la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ha propuesto blindar por ley su revalorización conforme al IPC.