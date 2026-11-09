JACAR tiene una larga trayectoria en impermeabilización e impulsa una transformación de su modelo de negocio

JACAR es uno de esos ejemplos que demuestran que la innovación no es patrimonio exclusivo de los sectores tecnológicos. Hay empresas ligadas a actividades tradicionales que están sabiendo reinventarse, incorporar nuevas herramientas digitales, apostar por la sostenibilidad y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento en mercados cada vez más exigentes. Se trata de una compañía navarra con una larga trayectoria en el ámbito de la impermeabilización que está impulsando una transformación de su modelo de negocio para adaptarse a los retos actuales del sector de la construcción y la industria.

Evolución y experiencia

Una evolución que combina experiencia, conocimiento técnico y una clara apuesta por la especialización y el desarrollo de nuevas soluciones. Íñigo Gómez, responsable de Desarrollo de Negocio de Impermeabilización de JACAR explica cómo se lidera ese proceso de cambio desde dentro de la organización. También habla de innovación, de las nuevas demandas de los clientes, de los retos de un sector maduro y de cómo una empresa navarra puede seguir creciendo y generando valor a través de la transformación continua.

Espacio patrocinado por la Asociación de la Industria Navarra.