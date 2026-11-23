Navarra sigue posicionándose como una referencia en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética. Uno de los ejemplos más destacados es el proyecto H2OP, liderado por Nordex Electrolyzers junto con Viscofan, AIN y URAPHEX, que busca optimizar la producción de hidrógeno verde para descarbonizar procesos industriales mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas y herramientas de gestión de activos. El proyecto contempla la instalación de un electrolizador de 500 kW capaz de producir más de 10 kg de hidrógeno por hora para sustituir el consumo de gas natural en la generación de vapor industrial. Con Irene Huarte, directora de Desarrollo de Negocio de Nordex Electrolyzers, conocemos los avances de esta iniciativa y el papel que ha desempeñado AIN en el proyecto.