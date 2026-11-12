Los premios Alimenta Navarra reconocen la proyección internacional de Quesos Ardiarana

Quesos Ardiarana ha sido distinguida en los XI Premios Alimenta Navarra en la categoría de Internacionalización, un reconocimiento que premia la trayectoria de una empresa familiar que ha conseguido llevar el sabor del Valle de Bertizarana a mercados de todo el mundo. Su cofundadora, Ainara Ansa, comparte este proyecto con su marido, Alberto, desde hace 20 años. Su objetivo desde el principio fue elaborar un queso diferente, recuperando los métodos tradicionales. "Queríamos crear un queso diferente y un poco, pues eso, que fuese muy artesano, como un queso hecho hace 100 años", explica.

Señas de identidad

La empresa elabora sus productos con leche cruda procedente de su propio rebaño, una característica que considera fundamental para mantener la personalidad del queso. Francia, Alemania, Estados Unidos, México, Líbano y Taiwán son algunos de los destinos a los que llegan sus elaboraciones, gracias también al trabajo comercial y a su presencia en ferias internacionales. Una de sus señas de identidad es la corteza de moho natural que desarrollan aprovechando las condiciones de humedad y el clima suave del Valle de Bertizarana. Se trata de una técnica laboriosa que permite conseguir quesos muy cremosos, con una textura especial y una maduración habitual de cinco o seis meses.

En pleno crecimiento

"La mejor forma es dar a probar el queso", asegura Ainara, convencida de que la calidad del producto habla por sí misma cuando llega al consumidor. Entre sus elaboraciones destaca el queso curado con corteza de moho natural, aunque también gana protagonismo el queso tierno con bífidus. Detrás de este proyecto hay pasión, esfuerzo y una familia que constituye su principal motor. "Cuando haces algo con pasión, que te gusta y crees en ello, pues todo el esfuerzo merece la pena", afirma. La empresa continúa creciendo y también ha llevado su propuesta gastronómica a Madrid, donde cuenta desde hace año y medio con un restaurante en la calle Alcalá.