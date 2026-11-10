Sergio Sayas: "Vamos a defender a las clases medias a las que este Gobierno ha convertido en vulnerables"

Sergio Sayas, presidente de la comisión gestora del Partido Popular de Navarra y número dos al Congreso en la candidatura conjunta de UPN y PP, defiende la unión de ambas formaciones como una respuesta a la situación política nacional y autonómica. Bajo el lema "Por España, por Navarra, por fin", el dirigente popular asegura que España atraviesa "uno de los momentos más oscuros de la historia democrática" y señala a Navarra como "el laboratorio en el que el sanchismo ha probado la indecencia de los pactos con Bildu".

Elecciones decisivas

Sayas considera que las elecciones generales del 29 de noviembre son decisivas para recuperar la calidad democrática, mejorar los servicios públicos y desbloquear infraestructuras como el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra. La coalición aspira a conseguir tres diputados y los tres senadores, aunque fija en dos escaños su objetivo mínimo. El dirigente popular descarta cualquier acercamiento futuro al PSN y a María Chivite: "Yo no tengo ningún interés de acercarme a María Chivite. Yo tengo todo el interés de ganarle las elecciones". Además, anuncia que el PP concurrirá a las próximas elecciones forales y municipales con un proyecto propio de liderazgo.

Fracaso del PSN

En el ámbito económico, Sayas también critica el gasto del Gobierno de Chivite en rentas garantizadas, que cifra en cerca de 200 millones de euros, y reclama mayores controles para evitar posibles fraudes. "Estamos hablando de casi 200 millones de euros que se van sin control a gente que hace fraude", asegura. Asimismo, cuestiona la gestión de la vivienda en Navarra y denuncia que solo el 3% de quienes solicitan actualmente una vivienda protegida consigue acceder a ella, frente al 95% que, según sus datos, lo lograba en 2011. Para el dirigente popular, estas cifras evidencian el fracaso de las políticas socialistas y la necesidad de un cambio de rumbo.

Programa electoral

Entre sus prioridades sitúa la defensa de las clases medias, la revisión del gasto en rentas garantizadas y la lucha contra el fraude. En vivienda, propone reducir el intervencionismo, reformar la ley del suelo, agilizar las licencias y rebajar los impuestos para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra. Sobre las encuestas, que sitúan al PP y Vox cerca de la mayoría absoluta, Sayas afirma que comparte esa percepción, aunque pide prudencia: "No hay ni un voto metido en la urna". Por ello, insiste en que el cambio político dependerá de la movilización electoral y no de los sondeos.