Aritz Uztarroz: "Detrás de Míster España hay un buen trabajo de cada candidato"

El pamplonés Aritz Uztarroz ha representado a Navarra en el certamen de Míster España, celebrado el pasado fin de semana y en el que participaron 52 representantes provinciales de todo el país. Aunque no logró hacerse con ninguno de los tres títulos principales se lleva una experiencia marcada por las emociones, el aprendizaje y las nuevas amistades. "Ha sido una semana espectacular", explica Uztarroz, quien destaca el buen ambiente entre los participantes y el apoyo de la organización. Para el navarro, la clave está en mantener una competición sana: "No ha habido ningún mal rollo e incluso he hecho amistades en una semana, que mira que es complicado".

Preparación para el concurso

La preparación para un concurso de estas características va mucho más allá de la imagen. Uztarroz reconoce que requiere meses de trabajo físico, pero también una preparación emocional y psicológica para desenvolverse ante el público y afrontar distintas situaciones. "Desde afuera todo el mundo tiene la sensación de que vamos allí de vacaciones", señala, aunque insiste en que "detrás hay un buen trabajo de cada candidato". Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y máster en ejercicio físico y entrenamiento para la salud, el pamplonés ha mantenido su rutina habitual mientras compaginaba su preparación con su actividad profesional y su nuevo negocio en Pamplona, iLevel.

Referentes

En el ámbito personal, reivindica el cuidado de la salud a través de la alimentación, la exposición al sol y otros hábitos de bienestar. Entre sus referentes menciona al actor Álex González y al futbolista Marcos Llorente. Tras el certamen, Uztarroz quiere centrarse en sus proyectos profesionales y seguir cuidándose. Aunque no descarta nuevas oportunidades en el mundo de la moda, tiene claras sus prioridades: "Creo que tengo que pensar en mi salud primero, es lo más importante para mí y ya irán viniendo nuevos proyectos".