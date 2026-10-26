Messer es una de las principales empresas mundiales de gases industriales

Esta semana ponemos el foco en una compañía que, aunque no siempre es conocida por el gran público, desempeña un papel fundamental para buena parte del tejido industrial. Hablamos de Messer, una de las principales empresas mundiales de gases industriales, medicinales, alimentarios y especiales. Sus productos están presentes en sectores tan diversos como la automoción, la alimentación, la salud, la metalurgia, la energía o la industria farmacéutica, contribuyendo a mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de numerosos procesos productivos. Desde su planta de Estella-Lizarra, inaugurada en 2024 tras una inversión de alrededor de siete millones de euros, Messer abastece a clientes de todo el norte de España y se ha convertido en un nuevo actor industrial de referencia en Navarra. Espacio patrocinado por la Asociación de la Industria Navarra.