Array STI Norland es un referente mundial en tecnología de seguimiento solar

Array STI Norland es una compañía de origen navarro especializada en el diseño, fabricación y suministro de seguidores solares para plantas fotovoltaicas de gran escala. Con sede en Pamplona y presencia internacional, la empresa se ha convertido en uno de los referentes mundiales en tecnología de seguimiento solar, una solución que permite a los paneles orientarse hacia el sol para maximizar la producción energética. Tras su integración en el grupo estadounidense Array Technologies, la compañía forma parte del mayor fabricante mundial de seguidores solares, participando en cientos de proyectos de energía renovable en Europa, América Latina y otros mercados internacionales. Espacio patrocinado por la Asociación de la Industria Navarra.