Javier Esparza, candidato al Senado de la coalición UPN-Partido Popular, afronta las elecciones con la seguridad de que su formación ganará en Navarra y de que Alberto Núñez Feijóo llegará a la presidencia del Gobierno. "Yo estoy convencido de que UPN-PP aquí en Navarra va a ganar las elecciones", manifiesta. Esparza considera que los ciudadanos se juegan tener "un gobierno honrado", que no esté "acosado por la corrupción", y critica los acuerdos del PSOE con EH Bildu. A su juicio, Navarra necesita defender su régimen foral, el convenio económico y su identidad propia. Entre sus propuestas destaca la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que considera "totalmente injusta con Navarra".

Acuerdos PSN-Bildu

El candidato defiende la coalición con el PP porque entiende que "el primer paso para poder cambiar al Gobierno de Navarra es cambiar al Gobierno de España". En este sentido, responsabiliza a Pedro Sánchez de los acuerdos que han permitido a María Chivite presidir Navarra y a EH Bildu gobernar Pamplona. También carga contra la presidenta navarra por sus acuerdos con la formación abertzale: "Quien necesita de los votos de los amigos de los terroristas es María Chivite", afirma. "ETA es una organización terrorista que ha matado a más de 850 personas y hay 350 asesinatos sin resolver y una democracia consolidada que se precie no permite que formaciones políticas hagan estas cosas y trasladen esta proyección de lo que es la convivencia en Navarra".

Corrupción, vivienda y pensiones

La corrupción ocupa otro de los bloques centrales de la entrevista. Esparza considera que Chivite debería haber dimitido cuando Santos Cerdán entró en prisión y califica de "escándalo absoluto" las adjudicaciones realizadas a una UTE en la que participa una empresa vinculada al exdirigente socialista. En materia de vivienda, reclama agilizar los trámites administrativos y aumentar la construcción de vivienda protegida y asequible. Advierte del incremento de personas que esperan una VPO en Navarra y de las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Sobre las pensiones, garantiza su apoyo a la revalorización conforme al coste de la vida. Electoralmente, aspira a conseguir al menos dos diputados y los tres senadores por Navarra.