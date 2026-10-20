Meta Data, una compañía navarra especializada en ciberseguridad

La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en una prioridad estratégica para la dirección de las empresas. La creciente sofisticación de los ciberataques y las nuevas exigencias regulatorias europeas, como la Directiva NIS2 o el Reglamento de Ciberresiliencia, conocido como CRA, están obligando a muchas organizaciones a revisar sus niveles de protección y resiliencia.

En La Brújula de la Economía con la Asociación de la Industria Navarra AIN hoy hablamos de una iniciativa que puede resultar especialmente interesante para numerosas empresas e instituciones navarras. Nos acompaña Román Mesa, fundador de Meta Data, compañía especializada en ciberseguridad que participa en el proyecto europeo CYSSDE, una iniciativa financiada por el Programa Europa Digital de la Comisión Europea destinada a reforzar la preparación y la capacidad de respuesta frente a las amenazas digitales. Entre otras actuaciones, el proyecto impulsa servicios avanzados de pentesting y evaluación de vulnerabilidades orientados a organizaciones afectadas por NIS2 y a fabricantes sujetos al CRA, con una financiación europea que cubre el 50% del coste de estas evaluaciones.

Además, el número de evaluaciones que podrán realizarse es limitado, lo que convierte esta iniciativa en una oportunidad singular para las organizaciones que quieran conocer de manera realista su nivel de exposición frente a posibles ciberataques.