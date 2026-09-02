Álvaro Urra: "Representar las ferias del producto local en Navarra es un orgullo"

Álvaro Urra, conocido en redes sociales como @urrapetito, fue el encargado de pronunciar el pregón de la Fiesta de la Vendimia de Olite, una cita organizada por la Cofradía del Vino en la que participaron 29 bodegas. Con 27 años y 2,5 millones de seguidores en Instagram, el creador de contenido navarro reconoce que vivir este momento fue especialmente emocionante. “La verdad que fue un día precioso y para mí muy emocionante”, explica Urra, que reivindica el valor de representar a Navarra y a sus productos locales. “Para mí, un chaval tan joven poder representar a tan alto nivel como son las ferias del producto local en Navarra para mí es un completo orgullo”.

Apuesta por el producto local

Su contenido gira en torno a la gastronomía, el producto de proximidad y las tradiciones. Una apuesta que, según cuenta, nació de la educación recibida en casa. “Mi abuela, mi madre, me han inculcado mucho lo que es el producto, el comer bien”, señala. Entre sus referencias destaca la cocina sencilla y de kilómetro cero: “Yo aprendí a valorar esas cositas, el kilómetro cero”. Urra defiende que su crecimiento en redes se ha basado en la divulgación gastronómica y en mostrar aquello que considera auténtico. “Yo creo que aporta un contenido de valor, de divulgación gastronómica muy bonito, defiendo el producto como nadie”, afirma.

Mantener la credibilidad

El creador también reivindica el esfuerzo que hay detrás de sus vídeos. Algunos han alcanzado millones de visualizaciones y requieren días de trabajo e incluso importantes inversiones. “Hay muchísimo trabajo detrás”, asegura. Respecto a la publicidad y la monetización, considera fundamental mantener la credibilidad. “Si te pagan por algo que te gusta y encima lo recomiendas a la gente, eres un privilegiado”, resume. Aunque reconoce que no es especialmente aficionado al vino, sí disfruta de su combinación con la gastronomía y del respeto por el producto navarro. Ahora tiene un nuevo objetivo: dedicar un pregón al pimiento del piquillo de Lodosa, uno de los productos que más ha promocionado en sus redes.