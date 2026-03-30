Monbake Grupo Empresarial es líder en el sector de la panadería, bollería y pastelería

Monbake Grupo Empresarial es una empresa referente no solo en Navarra sino en más de 30 países y es líder en el sector de la panadería, bollería y pastelería. Sus orígenes y arraigo se encuentran en Navarra, donde nació en 2018 fruto de la fusión de Berlys Corporación y Bellsolà. Este grupo supera los 1.600 empleados y continúa ampliando capacidad productiva, especialmente en su planta de Tajonar (Aranguren), que está experimentando un fuerte impulso innovador y de crecimiento con nuevas líneas de producción. Es raro encontrar a alguien en la Comunidad Foral que no haya probado alguno de sus productos.

Papel de Navarra en la empresa

Borja Lomba, CEO de Monbake, explica con cuántas plantas cuenta, el empleo que genera y qué productos están elaborando. Detalla qué representa Navarra dentro de esa dimensión global y por qué sigue siendo estratégica para la empresa, el papel de la planta de Tajonar y su nueva línea de producción en Tajonar, una inversión declarada de interés foral. Lomba detalla en qué líneas de I+D está trabajando actualmente la empresa y las actuales demandas del sector de la panadería y bollería, que está en plena transformación, con consumidores que buscan calidad, salud y nuevos formatos. Finaliza haciendo un análisis de cómo ve el futuro del sector y qué papel quiere jugar Monbake en él. Una empresa referente a la que nos acerca la Asociación de la Industria de Navarra (AIN).