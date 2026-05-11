MTorres es de las compañías industriales más emblemáticas de Navarra

MTorres es una de las compañías industriales más emblemáticas de nuestra comunidad. Una empresa ligada a la innovación, a la internacionalización y al desarrollo del sector aeroespacial, fundada por Manuel Torres, reconocido en 2025 con la Medalla de Oro de Navarra por toda una trayectoria empresarial ejemplar.

Premio de la Fundación Arizmendarrieta

En un contexto de clara reactivación del sector aeroespacial, su director general, Juan Albéniz, analiza el momento que vive la compañía, los retos del mercado y las oportunidades que se abren para la industria navarra. Esta compañía el viernes será reconocida por la Fundación Arizmendarrieta por su trayectoria, su capacidad de innovación en la gestión, su cultura de empresa compartida y comprometida, su foco en las personas y su visión transformadora en positivo de la sociedad a través de la innovación constante.