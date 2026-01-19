LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Timac Agro se posiciona como una de las empresas referentes en el sector de los fertilizantes

Entrevista con Richard Llatser, director general de Timac Agro España.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Su apuesta por la innovación y su cercanía con sus clientes, los agricultores, le han permitido a Timac Agro posicionarse como una de las empresas referentes en el sector de los fertilizantes. Ahora mismo, por ejemplo, tienen entre manos un proyecto de economía circular para el desarrollo de fertilizantes ecológicos a partir de subproductos de otras empresas navarras y por otro lado, un proyecto biotecnológico para la creación de nuevo concepto de fertilizantes basados en microorganismos exclusivos de Timac Agro. Richard Llatser, su director general, nos acerca todos los detalles de esta empresa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer