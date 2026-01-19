Timac Agro se posiciona como una de las empresas referentes en el sector de los fertilizantes

Su apuesta por la innovación y su cercanía con sus clientes, los agricultores, le han permitido a Timac Agro posicionarse como una de las empresas referentes en el sector de los fertilizantes. Ahora mismo, por ejemplo, tienen entre manos un proyecto de economía circular para el desarrollo de fertilizantes ecológicos a partir de subproductos de otras empresas navarras y por otro lado, un proyecto biotecnológico para la creación de nuevo concepto de fertilizantes basados en microorganismos exclusivos de Timac Agro. Richard Llatser, su director general, nos acerca todos los detalles de esta empresa.