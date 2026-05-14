Aumenta el consumo de vapeadores entre los adolescentes navarros y baja el de tabaco

Programa SUSPERTU, dirigido a adolescentes de 13 a 20 años, con conductas de riesgo y familias, ha presentado su primer Informe del Observatorio de Conductas de Riesgo de Jóvenes en Navarra. Un proyecto que recoge datos de 1.717 estudiantes de 14 centros educativos de la Comunidad Foral. En ese estudio se obtienen conclusiones importantes relativas a los consumos y hábitos de chicos y chicas entre 13 y 16 años que detalla Garikoitz Mendigutxia, director del Programa de Prevención SUSPERTU.

Alcohol

Entre los principales hallazgos han detectado que el alcohol es la sustancia de mayor prevalencia entre los jóvenes navarros. El 42,6% del alumnado de ESO lo ha consumido en los últimos 12 meses, cifra que asciende al 63,2% en el caso del alumnado de 4.º de ESO. Un 21% reconoce haberse emborrachado alguna vez en la vida, y la edad media de inicio en el consumo se sitúa en los 13,5 años. Preocupa especialmente que solo el 47% del alumnado percibe riesgo en el consumo moderado de alcohol durante el fin de semana, lo que evidencia una notable normalización social de esta conducta entre los adolescentes.

Vapeo: la nueva nicotina

Una de las noticias positivas que arrojan los datos del Observatorio es la baja prevalencia del consumo de tabaco entre los jóvenes navarros: solo el 8,9% del alumnado de ESO ha fumado alguna vez en la vida, y únicamente el 1,1% lo hace de forma diaria. Sin embargo, este descenso del tabaco convencional convive con un fenómeno emergente de gran preocupación: el cigarrillo electrónico ha superado al tabaco tradicional como principal vía de consumo de nicotina en la adolescencia. El 19,2% del alumnado ha probado el vapeo alguna vez en la vida, más del doble que el tabaco. La edad media de inicio es de 13,7 años, y la progresión entre cursos es muy marcada: del 9,8% en 2.º de ESO al 27,2% en 4.º de ESO.

Cannabis y otras sustancias

Los datos del Observatorio muestran que el consumo de drogas ilegales entre el alumnado navarro de ESO es, en términos generales, reducido. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida, con una prevalencia del 4,0% alguna vez en la vida. El consumo de otras drogas ilegales —cocaína, éxtasis o alucinógenos— no supera el 1%, lo que refleja una percepción de riesgo alta: el 79% del alumnado considera muy peligroso su consumo habitual. En este contexto, merece una atención específica el consumo de tranquilizantes con receta médica: el 5,1% del alumnado los toma, con una prevalencia ligeramente superior en chicas (5,7%) que en chicos (4,5%). Sin ser un dato alarmante, sí invita a reflexionar sobre el incremento de la demanda de atención en salud mental entre los y las adolescentes navarros, y sobre la importancia de acompañar adecuadamente ese malestar.

Uso de pantallas

El uso de dispositivos móviles y redes sociales es prácticamente universal entre el alumnado navarro (86,2% lo usa a diario), pero sus consecuencias van más allá del tiempo de pantalla. El 38,2% del alumnado reconoce perder horas de sueño por el uso de pantallas, y el 35,5% admite descuidar sus tareas escolares. Las chicas presentan un impacto más pronunciado: el 43,7% pierde horas de sueño frente al 33,0% de los chicos, y el uso intensivo del móvil (más de 3 horas diarias) es más frecuente en ellas (18,4% vs 11,5%). Se trata de un fenómeno transversal que afecta por igual a jóvenes de todas las zonas geográficas y tipos de centro.

Pornografía

El 20,3% del alumnado de ESO ha accedido a contenido pornográfico alguna vez en la vida, cifra que se eleva al 30,0% en 4.º de ESO. La edad media de primer acceso es de 13 años, lo que sitúa la exposición durante la adolescencia temprana. La diferencia entre sexos es la más pronunciada de todo el estudio: el 32,5% de los chicos ha consumido pornografía frente al 7,5% de las chicas. La exposición temprana a este tipo de contenidos puede tener un impacto significativo en la construcción de modelos afectivos, relacionales y de género en una etapa de especial vulnerabilidad.

Apuestas

El 7,7% del alumnado ha jugado con dinero en los últimos 12 meses, con una diferencia de género muy significativa: el 12,6% de los chicos frente al 2,6% de las chicas. La edad media de inicio es de 13,4 años. Las apuestas deportivas son la modalidad más frecuente, y la mayoría de quienes juegan lo hace de forma presencial (80% frente a 20% online).

Entorno

El análisis por zona geográfica revela que el entorno actúa como factor diferenciador relevante. Los centros de zonas rurales presentan prevalencias notablemente más bajas en consumo de sustancias: el vapeo en los últimos 12 meses afecta al 8,7% del alumnado rural frente al 19,3% en Pamplona ciudad; el alcohol en los últimos 12 meses al 39,3% frente al 45,6%; y el consumo de pornografía alguna vez en la vida al 15,7% frente al 22,2% en entornos urbanos y de comarca. Por el contrario, el impacto negativo de las pantallas es prácticamente idéntico en todas las zonas (en torno al 38% pierde horas de sueño), lo que confirma que este fenómeno trasciende el entorno geográfico y sociocultural.