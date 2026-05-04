Enrique Polanco, fundador de 4Elitech: "Las empresas navarras han evolucionado en concienciación sobre ciberseguridad"

La ciberseguridad se ha convertido en un asunto estratégico para las empresas, también aquí en Navarra, donde la digitalización avanza a gran velocidad. Por eso el día 5 de mayo, la Asociación de la Industria Navarra organiza junto con CEIN, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra una sesión en la sede de esta última donde la ciberseguridad en el ámbito industrial será el eje central.

Precisamente, una de las compañías que intervendrá es 4Elitech, un referente en el sector. Para hablar de este tema, que sin duda está de actualidad, nos acompaña en La Brújula de la Economía Enrique Polanco, fundador de 4Elitech, una compañía tecnológica especializada en soluciones avanzadas de ciberseguridad y protección de la información, que trabaja con organizaciones que quieren crecer de forma segura en un entorno cada vez más complejo.