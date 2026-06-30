Sofidel apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética

Sofidel es una compañía que ha sabido consolidarse como uno de los grandes referentes industriales en el sector del papel tisú en nuestro país. Se trata de un grupo multinacional de origen italiano, conocido por marcas como Regina, y especializado en la producción de papel para uso higiénico y doméstico, y que cuenta con una importante planta en Buñuel. Desde su llegada a España hace ahora 20 años, Sofidel ha desplegado una importante actividad industrial, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética, en un sector clave tanto para el consumo cotidiano como para el desarrollo industrial.

Generación de empleo

En estas dos décadas, la compañía ha reforzado su presencia, generando empleo y contribuyendo al tejido económico allí donde opera, al tiempo que impulsa políticas de responsabilidad ambiental alineadas con los retos actuales. Javier Apecechea, director de Operaciones de Sofidel en España repasa este recorrido y da a conocer sus planes de futuro. Espacio ofrecido gracias a la Asociación de la Industria Navarra.