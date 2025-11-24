El proyecto Otoño Laboral de Tasubinsa busca impulsar la integración en entornos de trabajo diversos

Josune Valdivieso, directora de Personas de Tasubinsa y directora del proyecto Otoño laboral, presenta esta iniciativa que busca impulsar la empleabilidad y la integración en entornos de trabajo diversos. Conocemos en qué consiste este proyecto, qué impacto está teniendo y por qué es clave para construir una sociedad más justa y participativa. Valdivieso detalla la importancia de la inclusión laboral y de cómo las empresas pueden generar oportunidades reales para todas las personas. Espacio ofrecido gracias a AIN, Asociación de la Industria de Navarra.