LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

El proyecto Otoño Laboral de Tasubinsa busca impulsar la integración en entornos de trabajo diversos

Entrevista con Josune Valdivieso, directora de Personas de Tasubinsa.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Josune Valdivieso, directora de Personas de Tasubinsa y directora del proyecto Otoño laboral, presenta esta iniciativa que busca impulsar la empleabilidad y la integración en entornos de trabajo diversos. Conocemos en qué consiste este proyecto, qué impacto está teniendo y por qué es clave para construir una sociedad más justa y participativa. Valdivieso detalla la importancia de la inclusión laboral y de cómo las empresas pueden generar oportunidades reales para todas las personas. Espacio ofrecido gracias a AIN, Asociación de la Industria de Navarra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer