Meta-Data ayuda a las pymes navarras a protegerse frente a los ciberataques

Meta-Data Digital es una empresa de ciberseguridad con sede en Tudela que ayuda a las pymes navarras, sobre todo de la industria, la agroalimentación, el transporte y sectores esenciales a protegerse frente a los ciberataques. Combina cuatro líneas de trabajo: acompañar a las empresas en el cumplimiento de las normas de seguridad que les exigen sus clientes y la regulación; poner a prueba sus sistemas para detectar puntos débiles antes que los atacantes; formar a los equipos para reconocer fraudes digitales; y desarrollar proyectos innovadores, como simulaciones que permiten anticipar el impacto de un ciberataque.

Tipos de amenazas

Con Román Mesa, fundador de Meta-Data Digital, conocemos cómo nace Meta-Data y en qué áreas trabajan. También explica que muchas empresas aún no perciben el riesgo real de los ciberataques y detalla cuál es la situación actual y por qué debería preocupar especialmente a las empresas. Y advierte sobre el tipo de amenazas más habituales para las empresas, especialmente en un entorno como el industrial navarro. Una nueva empresa que conocemos gracias a AIN, la Asociación de la Industria Navarra.