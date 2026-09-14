Alfredo Morales: "Vivimos con mucha preocupación y confusión el futuro de Volkswagen Navarra"

La producción del vehículo eléctrico en Volkswagen Navarra recuperará la normalidad a finales de semana después del problema detectado en las baterías suministradas por Movis. El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, explica que los técnicos y operarios han trabajado durante el fin de semana y que ya se están montando las primeras baterías que cumplen los requisitos de calidad. El fallo se debía a un problema de sellado de la tapa que provocaba contaminación de los líquidos internos y afectó aproximadamente a entre 3.000 y 5.000 vehículos. Morales considera que el incidente demuestra el riesgo de depender de proveedores externos para un componente esencial. "Depender de un tercero, pues es un problema y así está siendo", señala. El sindicalista recuerda que "el comité reclamó que el ensamblaje de las baterías se realizara en la propia planta, una propuesta que no fue aceptada por la compañía". Advierte además de que cualquier problema con la batería puede provocar "un paro inmediato de nuestra fábrica".

Preocupación por el futuro de Landaben

La situación contrasta con el escenario que atraviesa el grupo Volkswagen, que Morales califica de "situación muy crítica, incluso existencial". El comité afronta con preocupación los anuncios de ajustes y cierres de plantas, con 100.000 despidos anunciados hasta 2030 en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania, la cuna de la empresa. Esto contrasta con la situación de la planta de Landaben, que se encuentra en uno de sus mejores momentos productivos. "Nosotros, como comité de empresa, lo vivimos con mucha preocupación y la plantilla lo ve como con mucha confusión. Con mucha preocupación porque no dejamos de ser parte de la compañía y, conociendo y la experiencia que tenemos, siempre nos dice lo mismo. Aunque nosotros aquí estemos bien, todo lo que afecta a la compañía acaba también afectándonos a todos", afirma Morales.

Turno de fin de semana

Volkswagen Navarra prepara un turno adicional de fin de semana y prevé 1.500 contrataciones para superar los 350.000 vehículos anuales. Morales asegura que algunas de las medidas reclamadas para garantizar el funcionamiento de los turnos de fin de semana ya se han puesto en marcha. El proceso de selección registra más de 5.000 solicitudes para 700 plazas de operarios y una cifra similar para 700 puestos técnicos. Finalmente, rechaza las acusaciones de ELA, que el viernes denunciaba que 1.050 personas serán incorporadas al proceso de preparación para el nuevo turno de fin de semana, sin contrato laboral ni remuneración durante el periodo formativo. Morales afirma que "lo que han dicho públicamente simple y llanamente no es verdad". Sobre los problemas con las nóminas, espera que estén corregidos, aunque advierte de que el comité no podrá comprobarlo hasta recibir la siguiente.