Federico Steinberg: "Cuando se vaya Trump no vamos a volver nunca más a la relación transatlántica más cordial"

Federico Steinberg, catedrático Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown e investigador principal del Real Instituto Elcano, ha advertido de que Europa afronta un escenario internacional cada vez más incierto, marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, las tensiones comerciales y la pérdida de peso del orden multilateral. Lo ha hecho durante su intervención en Trade N'Global 26, el encuentro anual de las empresas navarras con la internacionalización, celebrado en Baluarte. "Nos enfrentamos a un contexto internacional muchísimo más incierto y volátil", ha señalado Steinberg, que considera que Estados Unidos ha abandonado su tradicional papel de cooperación con Europa. A su juicio, Washington actúa ahora como una "potencia hegemónica depredadora", mientras concentra sus esfuerzos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico y la inteligencia artificial.

Cambio de estrategia de Trump

El experto considera que Europa se ha quedado descolocada ante el cambio de estrategia de Donald Trump, que cuestiona la relación transatlántica, pone en duda el compromiso de seguridad de la OTAN e impone aranceles a sus socios. "Los europeos no tenemos herramientas para un mundo de carnívoros", ha afirmado, defendiendo una mayor integración comunitaria para reforzar la seguridad económica, la defensa y la competitividad. Sobre el impacto de los aranceles estadounidenses, Steinberg ha destacado la capacidad de adaptación de las empresas españolas, que han buscado mercados alternativos y reorganizado sus cadenas de suministro. Aunque reconoce que determinados exportadores pueden haber sufrido consecuencias importantes, sostiene que el efecto agregado sobre la economía española ha sido limitado.

Relación Europa - Estados Unidos

El investigador también ha advertido de que la salida de Trump de la Casa Blanca no supondrá necesariamente una vuelta a la relación transatlántica anterior. "No vamos a volver nunca más, yo creo, a la relación transatlántica más cordial que teníamos a lo mejor hace 30 años", ha asegurado. Ante este panorama, Steinberg recomienda incorporar la geopolítica al análisis de riesgos empresariales, diversificar mercados y aprovechar el mercado europeo. Además, defiende acelerar la descarbonización no solo por razones medioambientales, sino también para reducir la dependencia energética y mejorar la competitividad de las empresas europeas.