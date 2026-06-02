Terra Natura Murcia convierte las vacaciones en una aventura con su escuela de verano y campus de adolescentes

Terra Natura Murcia ha presentado una nueva edición de su escuela de verano y campus de adolescentes, que se desarrollarán en las instalaciones del parque del 23 de junio al 7 de septiembre y del 29 junio al 31 de julio, respectivamente.

Bajo el lema ‘Guardianes del Agua’, la escuela de verano ofrecerá a niños y niñas de entre 3 y 12 años un programa que incluye manualidades, experimentos, juegos de animación, talleres de reciclaje y actividades relacionadas con el ciclo del agua, la biodiversidad y la conservación del entorno natural. El objetivo es acercar a los participantes la importancia de proteger el planeta y cuidar de sus recursos, al tiempo que se facilita la conciliación de las familias durante los meses de verano.

Por su parte, el campus de adolescentes, dirigido a jóvenes de 12 a 16 años, se celebrará bajo el título ‘TOR Experience’. Ofrecerá una programación adaptada a sus intereses, con retos acuáticos, competiciones, gymkanas, pruebas por equipos, actividades en el zoo, dance challenges y zumba urbana, entre otras actividades, para que disfruten de una experiencia activa, creativa y participativa en un entorno vinculado a la naturaleza, el agua y el trabajo en equipo.

Tanto la escuela de verano como el campus de adolescentes estarán gestionados por personal con formación educativa específica. Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán disponibles hasta completar plazas. Las familias interesadas en la escuela de verano pueden realizar la inscripción a través del formulario habilitado por Terra Natura Murcia. Para más información también pueden escribir al correo escueladeveranomurcia@terranatura.com.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha invitado a las familias a sumarse “a una propuesta con años de recorrido que permite a niños y jóvenes vivir unos meses diferentes en un entorno único en la ciudad”.