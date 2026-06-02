Onda Cero emitirá en directo desde el CC Atalayas con motivo de la entrega de premios del II Concurso de Dibujo por el Día Mundial del Medio Ambiente

El viernes 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, Onda Cero Murcia emitirá en directo desde el Centro Comercial Atalayas con motivo de la entrega de premios del II Concurso Escolar de Dibujo: 'Tu medio ambiente, tu dibujo'. El acto arranca a las 11 horas en las instalaciones del centro comercial, donde se encuentra el hipermercado Carrefour.

A partir de las 12:20 horas, y hasta las 13:50 horas, Julián Vigara se pone al frente de un «Más de uno Murcia» especial dedicado al medioambiente, emitido en directo desde el propio centro comercial. Durante el magazine conversará con los protagonistas de la jornada: los alumnos de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria que han plasmado en sus dibujos su mirada particular sobre el cuidado del entorno, así como con los profesores que les han acompañado en el proyecto.

El certamen, en su segunda edición, persigue fomentar la creatividad y despertar la conciencia medioambiental entre los más pequeños, invitándoles a reflexionar sobre la sostenibilidad, el respeto por la naturaleza y el compromiso con el planeta. La cita reconocerá el esfuerzo de todos los participantes (habrá premios para cada una de las categoría) y reunirá a familias, centros educativos y representantes de las entidades organizadoras.

Una iniciativa del CCAtalayas, con la colaboración de Onda Cero Murcia, que reafirma el compromiso de ambas entidades con la educación, la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad.