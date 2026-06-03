El incendio de Los Garres, en el municipio de Murcia, sigue activo tras arrasar 177 hectáreas: los técnicos confían en estabilizarlo esta tarde

LEER MÁS Un incendio en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages obliga a desalojar un centenar de viviendas y eleva el Plan Infomur a situación 2

El incendio forestal declarado este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, en el municipio de Murcia, continúa activo este miércoles y ha afectado, hasta el momento, a 177 hectáreas de terreno, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia a través de su cuenta oficial en 'X'. Los técnicos forestales esperan que el fuego se dé por estabilizado a lo largo de esta tarde.

La superficie calcinada se ha más que duplicado respecto a las primeras estimaciones de la jornada del martes, cuando el perímetro afectado rondaba las 80 hectáreas. La evolución durante la madrugada ha sido, no obstante, más favorable, después de que los equipos de extinción lograran contener el frente más próximo a las viviendas. Los trabajos se centran ahora en consolidar el perímetro, vigilar los puntos calientes y evitar reactivaciones en las zonas más altas del monte.

Un amplio dispositivo desplegado toda la noche

A las 7.30 horas trabajaban en el incendio un total de seis brigadas forestales y dos de intervención rápida, con técnicos y personal de coordinación; dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia con sus respectivas brigadas helitransportadas; bomberos del Consorcio, y 200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A primera hora de este miércoles se han reincorporado los medios aéreos, considerados clave para avanzar en la estabilización del incendio, especialmente en las áreas más escarpadas del parque regional de El Valle-Carrascoy, donde el acceso por tierra resulta más complejo.

En esa misma red social, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha agradecido a primera hora de la mañana «la gran labor de los profesionales que han trabajado sin descanso toda la noche, y que continúan sobre el terreno hasta su completa extinción».

La zona urbana, sin riesgo

Pese a que el perímetro afectado se sitúa ya en 177 hectáreas, la zona urbana no se encuentra en riesgo en este momento. El Colegio de Los Garres ha abierto sus puertas con normalidad, al no existir peligro, y no ha sufrido daños.

Del mismo modo, abren con normalidad el resto de equipamientos municipales de Los Garres, Puente Tocinos y San José de la Vega.