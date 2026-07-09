El silencio de la esperanza: el instante que aún emociona al bombero murciano que buscó supervivientes en Venezuela

Un terremoto devastador sacudió el estado venezolano de La Guaira y, entre los escombros, trabajó también personal murciano. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia envió a dos de sus efectivos para sumarse a los equipos internacionales de rescate, con sus perros como herramienta más valiosa en la búsqueda de supervivientes.

Paco Cobo, bombero municipal, viajó como voluntario integrado en la organización IAE Rescue junto a su perro Ron. Ya de vuelta en Murcia, ha repasado en «Más de uno Murcia» los momentos más duros de una misión que calificó de devastadora desde el primer instante.

Una llegada progresiva a la magnitud del desastre

El equipo no pudo volar directamente hasta Caracas. Tras aterrizar en un aeropuerto de Valencia, afrontó tres horas de trayecto hasta la zona cero. «Fue progresivo», explica Cobo, quien reconoce que la dimensión real de la tragedia solo se hizo visible al llegar al terreno.

Reaseguramiento de estructuras y ausencia de supervivientes

El bombero viajó en el segundo convoy de ayuda español, integrado por equipos de la Generalitat de Cataluña, bomberos del consorcio de Badajoz, la ONG de Cobo y un equipo multidisciplinar de la Región de Murcia. Un team leader de Protección Civil coordinaba cada mañana las funciones asignadas a cada grupo.

Su misión consistió en revisar de nuevo estructuras ya inspeccionadas por el primer convoy —en el que participaron la UME y el equipo ERIC— para garantizar que no quedaban víctimas antes de introducir maquinaria pesada. En su turno no localizaron personas con vida.

El silencio que se pide para escuchar a los sepultados

El momento que más ha marcado a Cobo llega cuando se ordena detener toda actividad en la zona de emergencia para comprobar si alguna víctima soterrada responde. «Es cuando se pide silencio en toda la emergencia para ver si hay respuesta de las víctimas que están soterradas», relata el bombero, quien admite que aún se emociona al recordarlo.

«Esa sensación de estar allí sentado en un escombro con el perro al lado, empezar a escuchar "silencio, silencio" y después ese llamado de '¿hay alguien ahí?', pues se me pone todavía el vello de punta», confiesa. Fue, en sus palabras, el momento de comprender que «esto es de verdad».

Perros entrenados para la vida, no para la muerte

Cobo destaca el rendimiento de los canes pese a las duras condiciones del viaje y del terreno: ruido, calor y humedad extremos. Los perros, subraya, están adiestrados para localizar personas con vida, no cadáveres. «Nosotros sabemos dónde hay uno por el tipo de gestos que hace el perro», precisa.

Una población que acogió a los rescatistas «como uno más»

Pese a tener a sus propios familiares atrapados entre los escombros, la población venezolana recibió a los equipos internacionales con comida y gestos de gratitud. «Nos han acogido como si fuéramos uno más», resume el bombero murciano.

El relevo continúa

Tras el regreso de Cobo y su compañero, un nuevo contingente de la ONG Bomberos por Bomberos ya ha partido hacia Venezuela para desarrollar una segunda fase de la ayuda humanitaria, centrada en el abastecimiento de agua y el apuntalamiento de estructuras prioritarias.