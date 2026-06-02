Un incendio en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages obliga a desalojar un centenar de viviendas y eleva el Plan Infomur a situación 2

Un incendio declarado esta tarde en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, en el espacio natural protegido de Carrascoy-El Valle, ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio. Casi 200 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado.

Además, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y más medios a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana.

A las 15:10 horas el 1-1-2 ha recibido más de 200 llamadas alertando sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. La Comunidad ha elevado a las 16:15 horas el Plan Infomur a situación de emergencia, nivel dos.

Medios desplegados

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur y cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

En la zona se encuentran asimismo cinco equipos de Protección Civil y cinco vehículos de bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil,Policía Local y dos ambulancias preventivas.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero procedentes de Jaén, Requena y Torrejón.</p>

Desalojos preventivos y cortes de carreteras

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales. El portavoz municipal, José Francisco Muñoz, ha cuantificado en un centenar las viviendas desalojadas de forma preventiva en Los Garres, sobre todo por los efectos del humo.

El Consistorio ha advertido además de que la línea 50 de autobús finaliza en estos momentos en la gasolinera de Los Garres y la 78 se desvía por Ronda Sur al llegar a Algezares para continuar por Beniaján. También se ha ordenado el cierre de los campos de fútbol de Los Garres y San José de la Vega.

La Policía Local ha cortado el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, en la calle Antonio Díaz de Los Garres, el acceso a Los Garres desde camino Tiñosa y el camino San José.

Además, han pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los agentes que están en la zona, que no traspasen los perímetros de seguridad y que mantengan despejadas las vías de evacuación. Del mismo modo, les han pedido que estén atentos ante posibles desalojos preventivos.

Los agentes han desplegado una unidad del Servicio de Emergencia y Acción Social (SEMAS) en la calle Mayor de Los Garres para atención social.

Causas del incendio

De momento se desconoce el origen del fuego. Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, el incendio se declaró pasadas las tres de la tarde por causas aún por determinar, que quedan bajo investigación de las autoridades competentes.

Aviso naranja por calor

Este incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un aviso por calor que ha comenzado a las 14.00 horas y concluirá a las 20.00 horas.