"Que alguien lo diga antes de morir": la familia del niño de Somosierra pide que los implicados hablen 40 años después

Se cumplen cuatro décadas de la desaparición de Juan Pedro Martínez, el niño de 10 años que viajaba con sus padres en el camión cisterna siniestrado el 25 de junio de 1986 en Somosierra. Andrés y Carmen, el matrimonio natural de Fuente Álamo, murieron en el accidente. Del pequeño no volvió a saberse nada.

Juan García Legaz, portavoz de la familia e investigador del caso desde hace años, ha atendido a Onda Cero para repasar una hipótesis que se aleja de la versión oficial del suceso y que apunta a un secuestro producido minutos antes del choque.

Una parada de 22 segundos que lo cambia todo

García Legaz sostiene que el accidente no se debió, como se dijo en un primer momento, a un fallo en los frenos del camión. El análisis del tacógrafo, explica, demuestra lo contrario: el camión llevaba frenos y había arrastrado rueda antes de estrellarse , es decir, que el conductor sí frenó.

La familia centra su teoría en el tramo final del trayecto. En los últimos dieciocho kilómetros, el vehículo se detuvo en doce ocasiones «como en una clásica caravana», pese a que aquel día no existía tal retención. La última de esas paradas se prolongó 22 segundos, tiempo que, según el portavoz, «pensamos que le sustrajeron al niño a cambio de algo».

A partir de ese instante, añade García Legaz, el comportamiento al volante cambia por completo. El camión desciende hacia Somosierra a una velocidad muy superior a la habitual, hasta el punto de que el tacógrafo se rompe a 112 kilómetros por hora tras haber llegado casi a 120. Para la familia, esa conducción errática solo se explica si Andrés perseguía a alguien y ya no llevaba a su hijo consigo.

La pista de la furgoneta y la hipótesis del intercambio

El portavoz apunta a una posible red que operaba en esa ruta y que, de forma circunstancial, habría tomado al menor como rehén. «Como tienen la fatalidad de que se matan, no sueltan al niño», resume. Preguntado por si esa operación pudo estar relacionada con el tráfico de drogas, García Legaz no lo descarta.

A ello se suma el testimonio sobre una furgoneta que llegó al lugar del siniestro casi al mismo tiempo que se produjo. Según su relato, de ella bajaron dos personas: una atendió aparentemente a un herido mientras la otra se dirigió al camión y cogió algo antes de marcharse. Aquel vehículo, subraya, nunca pudo ser localizado.

Una petición de ADN denegada por el juzgado

La familia dispone del perfil genético de la abuela y de los tíos del menor, pero no del de Andrés y Carmen. Hace años solicitaron la exhumación de los cuerpos, ya localizados, para obtener esas muestras. El juzgado lo denegó.

Consultado sobre si existe hoy alguna vía judicial abierta para reactivar esa petición, García Legaz es tajante, «después de 40 años no queda más que la esperanza de que alguien que supo lo que pasó lo diga antes de morir para dejar su conciencia limpia».

«Da lo mismo que esté cerrado o abierto»

Sobre si el caso puede considerarse cerrado, el portavoz de la familia relativiza la pregunta. Recuerda que las investigaciones suelen jugarse en las primeras 48 horas o en el primer mes, un plazo en el que, admite, «allí no nos aclaramos mucho». Cuatro décadas después, insiste, lo único que puede alterar el curso del caso es que alguien decida romper su silencio.

El caso de Juan Pedro Martínez, el «niño de Somosierra», sigue considerado una de las desapariciones más extrañas registradas en Europa, calificación que ha llegado a emplear la propia Interpol.